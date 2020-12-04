Власть
Новый мэр Ялты решила отменить плату за парковку на улицах города
фото © Новости Крыма
И.о. главы администрации Ялты Янина Павленко подсчитала, что ежесуточно платные парковки приносят городу по 54 рубля каждая.
Об этом она написала в Facebook.
«У города 19 муниципальных предприятий. Одно из них занимается обслуживанием парковок. В прошлом году в бюджет от деятельности 23 платных парковок было получено чуть более 450 тысяч рублей. Позволю себе грубый подсчет: в среднем 20 тысяч с одной парковки в год. Это 54 рубля в день. Вопрос очевиден – где деньги?», - написала Янина Павленко.
Сейчас в горсовет направлен проект постановления, согласно которому взимание платы за парковку в городе временно приостановят.
«Администрация готова приступить к разработке программы по внедрению на территории Ялты автоматизированных парковочных мест. Это позволит осуществлять контроль за соблюдением автомобилистами правил парковки (в том числе - пресекать парковки на газонах и в неустановленных местах), отслеживать заторы из-за неправильной парковки и оперативно их ликвидировать. Но главное – повысить доходы в бюджет», - написала и.о. главы Ялты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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