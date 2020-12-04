Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +5
море +13

Власть

Новый мэр Ялты решила отменить плату за парковку на улицах города

17:30 пятница, 4 декабря 2020
Ялта
Новый мэр Ялты решила отменить плату за парковку на улицах города

фото © Новости Крыма

И.о. главы администрации Ялты Янина Павленко подсчитала, что ежесуточно платные парковки приносят городу по 54 рубля каждая.

Об этом она написала в Facebook.

«У города 19 муниципальных предприятий. Одно из них занимается обслуживанием парковок. В прошлом году в бюджет от деятельности 23 платных парковок было получено чуть более 450 тысяч рублей. Позволю себе грубый подсчет: в среднем 20 тысяч с одной парковки в год. Это 54 рубля в день. Вопрос очевиден – где деньги?», - написала Янина Павленко.

Сейчас в горсовет направлен проект постановления, согласно которому взимание платы за парковку в городе временно приостановят.

«Администрация готова приступить к разработке программы по внедрению на территории Ялты автоматизированных парковочных мест. Это позволит осуществлять контроль за соблюдением автомобилистами правил парковки (в том числе - пресекать парковки на газонах и в неустановленных местах), отслеживать заторы из-за неправильной парковки и оперативно их ликвидировать. Но главное – повысить доходы в бюджет», - написала и.о. главы Ялты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты вдруг решили спросить жителей об оптимизации дорожного движения в городе. Опрос о мерах по оптимизации дорожного движения проходит в Ялте.

В Крыму отказываются от покупки новых автомобилей в пользу подержанных. Жители Крыма отказываются от покупки новых автомобилей в пользу подержанных: за первые 10 месяцев текущего года объемы продаж на вторичном рынке выросли на 20%.

Осенний трафик по Крымскому мосту превысил миллион автомобилей. Осенью этого года по Крымскому мосту проехали более 1,2 миллиона автомобилей.

В Крыму подняли тарифы на автобусные перевозки. С 1 декабря крымские перевозчики подняли цены на проезд почти на 14%.

Общество
«Температурные горки» ждут крымчан на выходных

«Температурные горки» ждут крымчан на выходных

В ближайшие выходные в Крыму температура воздуха будет сильно колебаться, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Власть
Арестованный бывший заммэра Евпатории рассказал кто его подставил

Арестованный бывший заммэра Евпатории рассказал кто его подставил

Бывший замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк написал из следственного изолятора обращение, в котором рассказал о деталях оговора со стороны «нажитых врагов», которым он «перешел дорогу».

Новый год в Крыму
В Крыму обещают найти и наказать всех, кто будет проводить вечеринки на Новый год

В Крыму обещают найти и наказать всех, кто будет проводить вечеринки на Новый год

Министерству курортов и туризма Крыма известно о средствах размещения, планирующих вопреки запрету властей проводить массовые праздничные мероприятия на новогодние праздники. С руководством этих объектов ведется разъяснительная работа, но в случае необходимости могут быть применены другие меры.

Власть
США никогда не признают Крым частью РФ

США никогда не признают Крым частью РФ

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации