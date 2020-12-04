Новый мэр Ялты решила отменить плату за парковку на улицах города

фото © Новости Крыма

И.о. главы администрации Ялты Янина Павленко подсчитала, что ежесуточно платные парковки приносят городу по 54 рубля каждая.

Об этом она написала в Facebook.

«У города 19 муниципальных предприятий. Одно из них занимается обслуживанием парковок. В прошлом году в бюджет от деятельности 23 платных парковок было получено чуть более 450 тысяч рублей. Позволю себе грубый подсчет: в среднем 20 тысяч с одной парковки в год. Это 54 рубля в день. Вопрос очевиден – где деньги?», - написала Янина Павленко.

Сейчас в горсовет направлен проект постановления, согласно которому взимание платы за парковку в городе временно приостановят.

«Администрация готова приступить к разработке программы по внедрению на территории Ялты автоматизированных парковочных мест. Это позволит осуществлять контроль за соблюдением автомобилистами правил парковки (в том числе - пресекать парковки на газонах и в неустановленных местах), отслеживать заторы из-за неправильной парковки и оперативно их ликвидировать. Но главное – повысить доходы в бюджет», - написала и.о. главы Ялты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты вдруг решили спросить жителей об оптимизации дорожного движения в городе. Опрос о мерах по оптимизации дорожного движения проходит в Ялте.

В Крыму отказываются от покупки новых автомобилей в пользу подержанных. Жители Крыма отказываются от покупки новых автомобилей в пользу подержанных: за первые 10 месяцев текущего года объемы продаж на вторичном рынке выросли на 20%.

Осенний трафик по Крымскому мосту превысил миллион автомобилей. Осенью этого года по Крымскому мосту проехали более 1,2 миллиона автомобилей.

В Крыму подняли тарифы на автобусные перевозки. С 1 декабря крымские перевозчики подняли цены на проезд почти на 14%.