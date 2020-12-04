Минприроды Крыма увеличило количество проверок водопользователей

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым усилило контроль за водопользователями – с начала года проведено почти 400 проверок по фактам самовольных сбросов стоков в водные объекты и выписано штрафов за нарушения при использовании скважин на 4 млн рублей.

Об этом сообщил руководитель министерства Геннадий Нараев.

«В связи с усложнившейся ситуацией с водоснабжением в Республике Крым надзор за незаконным сбросом сточных вод в водные объекты с начала года усилен», – отметил министр.

Как уточнили в минприроды РК, если за весь 2019 год было проведено 336 контрольно-надзорных мероприятий по пресечению фактов самовольного, сверхнормативного сброса неочищенных (условно очищенных) сточных вод в водные объекты, то с начала текущего года состоялась уже 371 проверка.

Также сотрудники министерства провели 769 проверок местных недропользователей, которые добывают подземные воды. «Выявлено 72 нарушения в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр в части нарушения законодательства при добыче подземных вод, 72 виновных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 4 млн руб», – сообщили агентству в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

По итогам проведенных проверок было затампонировано 33 незаконных скважины.

Засушливый период 2019-2020 годов привел к обмелению водохранилищ в Крыму. На фоне вододефицита в конце августа в ряде регионов Крыма начали действовать ограничения подачи воды. Позже они были введены в Евпатории и Ялте.

Симферополь в настоящее время потребляет около 110 тысяч кубометров воды в сутки, 70 из них он получает из подземных источников, еще 50 подается из водохранилищ. Планируется, что к апрелю город будет снабжаться исключительно из подземных источников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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