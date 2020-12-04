Происшествия
Крымчанин взял в долг 200 тысяч рублей и теперь может сесть на пять лет
В отдел полиции, обслуживающий железнодорожный район города Симферополя, поступило заявление 23-летнего местного жителя о том, что его знакомый мошенническим путем завладел крупной суммой денежных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Правоохранителям потерпевший сообщил, что в июле дал другу в долг под расписку сто девяносто тысяч рублей на покупку автомобиля. Но в обговоренное время должник деньги не вернул, отключил телефон и всячески скрывается от заявителя.
Участковые уполномоченные полиции в результате оперативно-розыскной работы по подозрению в совершении данного преступления задержали 35-летнего местного жителя. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Задержанный дал признательные показания. Мужчин пояснил, что он с самого начала хотел присвоить деньги приятеля, не имея возможности и намерений выполнять взятые на себя обязательства.
Следователем отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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