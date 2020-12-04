Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +7
море +13

Происшествия

Крымчанин нашел коноплю в поле и сохранил «для себя»

В Красноперекопском районе у местного жителя нашли 200 граммов каннабиса.

По словам подозреваемого, кусты конопли он нашел в поле, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как уточнили в ведомстве, в одном из сел района у местного жителя в хозяйственной постройке нашли три стеклянных банки и два бумажных свертках марихуаны.

По словам подозреваемого, коноплю он сорвал в поле возле поселка и сохранил для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». За «находку» крымчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее у местного жителя в Феодосии в огороде, сарае и на чердаке полицейские нашли наркосодержащие растения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сестру Эвелины Бледанс задержали в Крыму за хранение наркотиков. 43-летняя Диана Бледанс, младшая сестра артистки Эвелины Бледанс, была задержана ялтинской полицией, пишет «Комсомольская правда».

В Крыму полицейские сожгли КАМАЗ наркотиков. В Симферополе произвели комиссионное уничтожение вещественных доказательств – наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Суд приговорил двух жителей Керчи к большим срокам за наркоторговлю. Керченский городской суд приговорил двух местных жителей к длительным срокам лишения свободы за попытку сбыта марихуаны, амфетамина и торговлю наркотиками.

В Крыму у предполагаемого наркоторговца нашли 1500 доз метадона. В Симферополе полицейские задержали мужчину, который подозревается в сбыте наркотических средств.

Власть
В Севастопольской бухте выявлено крупное загрязнение нефтепродуктами

В Севастопольской бухте выявлено крупное загрязнение нефтепродуктами

Инспекторы Росприроднадзора выявили признаки загрязнения морской воды в Севастополе на площади около 85 тысяч кв. м.

Власть
Отснял позиции ПВО: турецкий беспилотник прорвался в Крым

Отснял позиции ПВО: турецкий беспилотник прорвался в Крым фото

Полученные Украиной турецкие беспилотники смогли прорваться через российские ПВО, охраняющие Крым.

Власть
США никогда не признают Крым частью РФ

США никогда не признают Крым частью РФ

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России.

Власть
Тысячи иностранных студентов не могут попасть в Крым

Тысячи иностранных студентов не могут попасть в Крым

Половина иностранных студентов Крымского федерального университета не может попасть на полуостров из-за пандемии коронавируса.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации