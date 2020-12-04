Крымчанин нашел коноплю в поле и сохранил «для себя»

В Красноперекопском районе у местного жителя нашли 200 граммов каннабиса.

По словам подозреваемого, кусты конопли он нашел в поле, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как уточнили в ведомстве, в одном из сел района у местного жителя в хозяйственной постройке нашли три стеклянных банки и два бумажных свертках марихуаны.

По словам подозреваемого, коноплю он сорвал в поле возле поселка и сохранил для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». За «находку» крымчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее у местного жителя в Феодосии в огороде, сарае и на чердаке полицейские нашли наркосодержащие растения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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