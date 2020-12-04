Капремонт набережной в Симферополе нанес вред экологии

Прокуратура Крыма выявила нарушения при капитальном ремонте набережной Салгира. По информации пресс-службы надзорного органа, в ходе работ подрядчик нанес вред экологии.

«Расчистка русла реки привела к гибели бентосных и планктонных организмов в результате разработки донных отложений. Водным ресурсам нанесен ущерб в размере более 460 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Согласно материалам прокурорской проверки, в проектной документации не были предусмотрены меры по сохранению биоресурсов и среды их обитания. Кроме того, подрядчик не получил в Федеральном агентстве по рыболовству согласования на проведение работ, которые могут оказать воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

По фактам выявленных нарушений возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении правил охраны водных биологических ресурсов. Прокуратура города взяла ход расследования на контроль.

Первый этап капитального ремонта набережной Салгира завершился в начале декабря 2019 года. Он включил очистку русла реки, демонтаж и замену чугунного ограждения, ремонт двух переходов, трех аварийных мостов и 35 пешеходных мостов. Полная стоимость работ по двум этапам составляет почти 500 млн рублей.

Вопрос сохранения экологии при проведении ремонтных работ не раз поднимался в Симферополе. В частности, начуправления государственного экологического надзора Минприроды Крыма Виталий Недоспасов отметил, что Градостроительный кодекс запрещает проведение каких-либо дополнительных мероприятий, в том числе, экологического надзора, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора. При этом он заверил, что организацией проводились мероприятия по поводу возможного уничтожения объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу. Тогда никаких нарушений выявлено не было.

Симферопольские экологи не в полной мере согласны с представителем Минприроды. В частности, гидробиолог Григорий Прокопов сообщил РИА Новости Крым, что в русле реки были ландшафтные участки, где созданы места обитания животных, достаточно близкие к природным, в которых обитали достаточно редкие виды. Но в результате проведенных работ некоторые из них погибли. К утраченным были отнесены занесенная в Красную книгу РК стрекоза предгорная, красотка крымская, пиявка Щеголева и крымский усач.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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