Общество
Какой сегодня праздник 4 декабря
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Сегодня, 4 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря (21 ноября по старому стилю) православные отмечают великий христианский праздник – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это второй двунадесятый (важнейший) богородичный праздник церковного года.
В этот день проводили веселые и многолюдные гулянья: устраивались Введенские ярмарки, главным товаром на которых были сани, совершались пробные выезды на зимнем транспорте и другие зимние игры и забавы. Как правило, начинали гулянье молодожены, которых усаживали в расписные сани.
Праздник Введения считается чистым и благословенным днем, поэтому на всем его протяжении неприемлемо ругаться, ссориться и употреблять алкоголь. Во время события нельзя заниматься физическим трудом, шить, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству.
День заказа подарков Деду Морозу
4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник, посвященный наступающему Новому году, – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящен всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждет чудесный праздник – Новый год.
Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены седоволосому чудотворцу.
День Марены
В славянской мифологии Марена (Марана, Морена, Маржана, Маржена) связывается с воплощением смерти, с сезонными ритуалами умирания и воскресения природы. Богиня Марена устанавливает на земле свое Царство снегов и морозов до прихода Весны.
Также сегодня, 4 декабря, отмечают такие праздники:
- День российской информатики
- Международный день гепарда (International Cheetah Day)
- Католический день святой Варвары
- Введенье (Ворота зимы)
- День душистых носков
- День угощения птиц и белок
- День печенья (National Cookie Day) в США
- День игрального кубика (National Dice Day) в США
- День «Носите коричневую обувь» (Wear Brown Shoes Day) в США
- День окружающей среды в Таиланде
- День шахтера в Польше
- День военно-морского флота Индии
- День ремесленников в Мексике
- День провозглашения государства Тонга
Сегодня именины празднуют: Гликерия, Ада, Ярополк.
Что происходило 4 декабря в прошлые годы
771 - Карл Великий становится единоличным правителем Франкского королевства.
1563 - завершился Тридентский собор Католической Церкви, который с перерывами заседал в течение 18 лет.
1674 - французские иезуиты основали город Чикаго (на территории современных Соединенных Штатов Америки).
1791 - вышел первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer.
1808 - Наполеон отменил Инквизицию в Испании.
1918 - президент США Вудро Вильсон отплыл в Европу для участия в Версальской мирной конференции. Это первый случай, когда высшее должностное лицо Штатов выехало за пределы страны.
1925 - в Харькове был напечатан первый номер газеты «Комсомолец Украины».
1938 - в Хусте состоялся I съезд «Карпатской Сечи», военизированной организации, созданной членами ОУН.
1939 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между УССР и БССР, по которому Украина потеряла Берестейщину.
1939 - указом Президиума Верховного Совета СССР в составе Украины были созданы Львовская область, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области.
1941 - в Москве подписан советско-польскую декларацию о дружбе и взаимопомощи, чем лондонское эмиграционное правительство фактически признало советскую оккупацию Западной Украины и Западной Белоруссии в сентябре 1939 года.
1941 - в Семипалатинске (Казахстан) начал творческую деятельность эвакуированный из Киева украинский академический драматический театр имени И. Франко.
1970 - Президиум Верховного Совета СССР издал указ о награждении города Харьков орденом Ленина.
1987 - возобновил работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС.
1987 - Совет Министров СССР принял постановление об ограничении прописки крымских татар в ряде населенных пунктов Крымской области.
1992 - IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превратил НРУ на политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Черновола.
1996 - с мыса Канаверал запущен автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder, которая 4 июня 1997 доставила на поверхность Марса специальный самоходный устройство для сбора образцов марсианского грунта.
1997 - в Оттаве 125 стран подписали Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов противопехотных мин и об их уничтожении. Среди стран, которые отказались подписать этот документ, были Китай, Россия и США.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 декабря. Какие праздники будут завтра?
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