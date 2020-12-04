Какие новогодние украшения представляют смертельную опасность

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Гирлянды, пластиковые елки и новогодние украшения могут стать причиной трагедии.

Как отличить опасные украшения от безопасных разъяснил эксперт в области пожарных рисков Судебно-экспертной палаты России Антон Липатов в эфире «Радио 1».

«Самые опасные украшения – это гирлянды и осветительные приборы, которые украшают елку и мебель. Поэтому надо покупать только сертифицированные осветительные приборы высокого качества, недешевые, известных заводов-производителей», - сказал он.

Липатов уточнил, что тусклость, неравномерное мигание и нагрев проводов гирлянды должны насторожить и заставить отказаться такого изделия. Так в случае перегрева может возникнуть короткое замыкание и начаться пожар. Не менее опасны и пластиковые изделия – елки и елочные украшения. Эксперт уверен, что следует использовать натуральную ель и стеклянные игрушки, они гораздо более огнеустойчивы.

«Едкий дым от горящего пластика очень быстро распространяется по квартире. Время загорания пластиковой игрушки – это несколько секунд, елки – 40 секунд», - подчеркнул он и добавил, что натуральную ель следует вынести из дома, если она начала подсыхать.Помимо правильного выбора, важно соблюдать правила хранения гирлянд. Это изделие нельзя скрутить «в клубочек» и убрать до следующего года.

«Правильное хранение – это не скатать гирлянду в клубочек и закинуть в мешочке на дальнюю полочку. Это продолговатое сворачивание, складывание так, чтобы провода не перевивались. Гирлянды следует хранить отдельно от других елочных игрушек, особенно от стеклянных, так как при переноске они могут разбиться и повредить провода», – резюмировал эксперт.

Самыми безопасными новогодними атрибутами Липатов назвал бенгальские огни. При этом их следует зажигать подальше от мебели, новогодней елки, занавесок и одежды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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