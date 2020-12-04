Происшествия
«Газель» протаранила грузовик с прицепом на симферопольской объездной
Один человек пострадал в результате лобового столкновения «Газели» с «Камазом».
Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
«На автодороге западный обход Симферополя водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь со стороны села Дубки в сторону Симферополя, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Камаз» с прицепом», – сообщили в ГИБДД
Авария произошла сегодня в 5.10. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и «скорой» помощи. «В результате ДТП водитель автомобиля «Газ» получил телесные повреждения и доставлен в шестую городскую больницу. Проводится проверка», – уточнили в ГИБДД.
Очевидцы опубликовали видео с места аварии. На кадрах видно, что в результате ДТП передняя часть «Газели» сильно деформирована.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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