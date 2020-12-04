Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом ● В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19 ● Массовая вакцинация в России откладывается ● Три пациента с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки
Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки
Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 74 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в городе с начала пандемии составило 4 623.
За минувшие сутки подтверждено четыре смерти пациентов с коронавирусом, общее количество летальных случаев составило 133.
Всего в городе выздоровел 4 164 человек, из них 63 за минувшие 24 часа.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 16 314 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 374 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 315 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Автомобили «скорой» в Крыму оснастят видеокамерами снаружи и внутри. Автомобили скорой медицинской помощи в Крыму в ближайшее время оснастят специальными системами внутренней и внешней видеофиксации.
В Крыму - антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За 3 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Балаклаве откроется дополнительный модуль для больных COVID-19. Он станет третьим, построенным в Севастополе за время пандемии.
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