Четыре смерти пациентов с COVID-19 подтверждено в Севастополе за сутки

Коронавирус в Севастополе подтвержден за сутки у 74 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в городе с начала пандемии составило 4 623.

За минувшие сутки подтверждено четыре смерти пациентов с коронавирусом, общее количество летальных случаев составило 133.

Всего в городе выздоровел 4 164 человек, из них 63 за минувшие 24 часа.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 16 314 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 12 374 человека. Общее количество умерших с начала пандемии составило 315 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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