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Автомобили «скорой» в Крыму оснастят видеокамерами снаружи и внутри
Автомобили скорой медицинской помощи в Крыму в ближайшее время оснастят специальными системами внутренней и внешней видеофиксации.
Соответствующий контракт почти на 16 млн рублей планируют подписать в ближайшие 10 дней, сообщил замдиректора республиканского центра медицины катастроф Владимир Борисенко.
«Это комплекс, состоящий из пары камер и пары регистраторов. Две камеры обеспечивают видеонаблюдение внутри салона для безопасности сотрудников медицинской скорой помощи, поскольку в последнее время участились нападения на сотрудников бригады, – рассказал Борисенко. – И два устройства, которые снимают дорожную обстановку по ходу движения и сзади автомобиля».
Все видеозаписи с камер наблюдения будут сохраняться в специальном архивирующем устройстве, чтобы их можно было просмотреть при разбирательстве сторон в случае возникновения каких-то спорных или экстренных ситуаций.
Согласно данным на портале государственных закупок, электронный аукцион на поставку и монтаж «комплектов оборудования для обеспечения видеофиксации рабочего пространства автомобилей скорой медицинской помощи» состоялся 2 декабря 2020 года. Заявка на участие в конкурсе поступила только от одного участника – это индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Ленинградской области. Сумма контракта составляет 15,9 млн рублей.
«По состоянию на сегодняшний день проведены торги – определен поставщик. Ориентировочно в течение 10 дней, если не будет возражений у сторон, будет подписан контракт, и мы приступим к реализации программы», – уточнил Борисенко.
В начале 2020 года автомобили «скорой» в Крыму начали оборудовать специальными «тревожными» кнопками, которые позволяют бригаде врачей вызвать помощь в случае нападения или другой экстренной ситуации. В Росгвардии сообщили, что под их охраной находится уже более 300 машин скорой медицинской помощи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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