Астролог: Украина и дожди не помогут Крыму победить засуху

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Властям надо готовиться к погодным аномалиям и срочно решать водный вопрос.

Водная проблема — одна из острейших в Крыму, которая буквально соревнуется с пандемией коронавируса в первенстве за важность. Уже в следующем году «бездождье» сменится чередой других природных явлений. Правда, на осадки, способные наполнить обмелевшие водохранилища, рассчитывать не стоит.

Причуды високосного года с боем курантов никуда не исчезнут, более того с начала 2021 года в регионе активизируются редкие аномальные явления, в том числе и торнадо.

«Над Черным морем в следующем году торнадо будут чаще, чем обычно. И все остальные погодные явления будут проявляться с большей частотой, чем это было раньше. Поэтому нужно готовить инфраструктуру к природным аномалиям. Эти превентивные меры нужны уже сейчас», — рассказал кандидат биологических наук, ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

В целом прогнозируемые погодные явления в 2021 году обещают быть контрастными: жара и засуха будут чередоваться с бурями и вихрями. Весной и осенью можно рассчитывать на неравномерные осадки, но они особо не повлияют на пополнение водных ресурсов. Лето ожидается таким же сухим, как и в 2020 году.

«Скорее всего, будет бореальный тип погоды с повышенным атмосферным давлением с минимумом осадков. Следующий год ожидается ветреный. Поэтому за воду нужно бороться земными способами, а не ждать, что будет много дождей», — объяснил эксперт.

Рассчитывать на то, что украинские власти изменят политический курс и все же откроют Северо-Крымский канал, по астрологическим прогнозам, также не стоит. Кроме того, противостояние с Украиной усилится и будет затяжным.

«Давление Запада растет, поэтому даже какая-то сделка (по запуску воды. — Прим.) с Украиной маловероятна. Нужно искать дополнительные источники, принимать стратегические решения на уровне самых высоких руководителей, и только тогда будет успех», — советует астролог.

Между тем 2022 год, судя по космической погоде, должен быть более щедрым на осадки, но еще надо как-то пережить приближающийся 2021-й.

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