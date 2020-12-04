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Власть

Арестованный бывший заммэра Евпатории рассказал кто его подставил

Арестованный бывший заммэра Евпатории рассказал кто его подставил

фото © Новости Крыма

Бывший замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк написал из следственного изолятора обращение, в котором рассказал о деталях оговора со стороны «нажитых врагов», которым он «перешел дорогу».

При этом свое задержание Вавренюк назвал ожидаемым. Текст размещен семьей на странице Кирилла Вавренюка в соцсети Facebook.

«Действительно, мое задержание не стало для меня большим сюрпризом, и можно даже сказать, что это закономерность. Конечно не потому, что я взяточник и коррупционер. Те, кто меня знают, понимают, что это далеко не так. А все потому, что я плохо выучил один урок. Принципиальность. Нельзя должностному лицу быть очень уж принципиальным. Поступаешь по закону, рубишь сплеча, отказываешь потому, что нельзя, и одного за другим наживаешь себе врагов, которым ты «перешел дорогу» или «наступил на хвост», – написал Вавренюк.

По словам экс-чиновника, основная причина, по которой его оговорили, это намерение все делать «по закону». «Больше всего таких «друзей» я приобрел, когда давал свидетельские показания по уголовному делу (против экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова) полтора года назад. Раньше свидетелем быть не приходилось, не хотел и в этот раз, но очень уж все настаивали. К тому же к этому моменту у меня не было ни единой причины, чтобы кого-то выгораживать… Конечно, я не инициатор, не единственный и далеко не ключевой свидетель по тому уголовному делу – самому громкому в Евпатории за несколько десятилетий, ведь я даже не очевидец событий по основному эпизоду, но виноватым хочется видеть именно меня. До реальных инициаторов не дотянуться и им не отомстить», – говорится в обращении.

Вавренюк написал, что основанием для его задержания явились показания также сидящего в СИЗО «друга бывшего руководителя» (видимо, имеется в виду задержанный в марте за посредничество во взяточничестве и осужденный недавно Эдуард Штейнберг).

«Близкий друг моего бывшего руководителя, находясь в СИЗО (кстати, незадолго до вынесения ему приговора), сообщил в правоохранительные органы, якобы я почти три года назад получил от него взятку – нежилое (самовольно выстроенное) помещение площадью 17 квадратных метров через (то есть оформлена не на меня, а на иное лицо) за подписание документа от лица администрации города о формировании земельного участка. Немыслимо», – отмечает он.

По словам Вавренюка, указанное помещение было обещано его другу-юристу в рамках оплаты за работу по узакониванию ряда самостроев, а самого Вавренюка с этим делом связывает лишь рекомендация о трудоустройстве друга.

Сейчас экс-замглавы администрации готовится к защите.

Сотрудники ФСБ задержали Кирилла Вавренюка 26 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в крупном размере. На следующий день после задержания было принято решение о его аресте на два месяца.

Вавренюк работал в должности заместителя главы городской администрации с мая 2017 года. По данным Крыминформа, за несколько дней до его задержания он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 24 ноября.

Прежде Вавренюк работал в органах прокуратуры, где занимал должность помощника прокурора Железнодорожного района Симферополя. После этого работал прокурором Евпатории, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления СК РФ по Республике Крым, а также управления надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РК.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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