Аксенов еще раз пообещал, что тарифы ЖКХ в Крыму будут расти

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Во втором полугодии следующего года крымчан ожидает рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, размещенном на официальном интернет-портале крымского правительства.

Согласно документу, прогнозные величины роста тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2021 года составляют: на водоснабжение, водоотведение, тепло и вывоз мусора – 3,6%; на электроэнергию – 9%; газоснабжение – 5,8%.

Также данным указом глава республики утвердил максимальный индекс изменения размера платы крымчан за услуги ЖКХ. Он составляет 8,6% с 1 июля до 31 декабря следующего года. Это значит, что во втором полугодии 2021 года разрешено поднять размер коммунальных платежей, но не выше данного установленного уровня.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская призвала власти республики пересмотреть тарифы на воду из-за сложившейся ситуации с водоснабжением региона. По ее словам, сегодня крымчане переплачивают за некачественную питьевую воду.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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