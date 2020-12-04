Админкомиссия Ялты с начала года оштрафовала нарушителей почти на три млн рублей

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей административной комиссией Ялты в 2020 году, составила почти 3 миллиона рублей.

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Дмитрий Карнаух.

«С начала 2020 года в административную комиссию поступило 670 протоколов, а рассмотрено 598 из них с наложением штрафных санкций на общую сумму 2 млн 965 тыс рублей», – рассказал он.

При этом, по словам Карнауха, только за ноябрь рассмотрено 69 протоколов и наложено штрафов на сумму 335 тыс рублей.

Заместитель главы администрации обратил внимание, что больше всего протоколов традиционно составляется за торговлю в неустановленных местах. «В этом месяце их было 11 на сумму 85 тыс рублей, а еще 62 протокола на 243 тыс рублей составлено сотрудниками департамента муниципального контроля за нарушение правил благоустройства», – уточнил Карнаух.

Он добавил, что протоколы составлялись и представителями территориальных органов муниципального образования, и сотрудниками УМВД, и заверил, что рейдовые мероприятия по выявлению фактов торговли в неустановленных местах и нарушений правил благоустройства продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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