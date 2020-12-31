Водохранилища Крыма: год «пересохших» надежд

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2020 год запомнится крымчанам усугублением масштабного водного кризиса. В результате засухи часть населенных пунктов Крыма начала получать воду по графику, а в некоторые ее и вовсе перестали подавать.

Запасы подземных вод продолжают истощаться, а крымские водохранилища – пересыхать.

Подводим итоги засушливого 2020 года.

Симферопольское и Партизанское водохранилища

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что главной «жертвой» засухи, господствовавшей в Крыму в течение 2020 года, стал Симферополь. Основные усилия властей полуострова сосредоточились именно вокруг крымской столицы.

Чтобы снизить дефицит водных ресурсов, чиновники совместно со специалистами местных госпредприятий создали новый каркас скважин, водозаборов и систем водоотведения, который, впрочем, так и не смог полностью удовлетворить потребности города в пресной воде.

По состоянию на начало 2020 года основное бремя по водообеспечению Симферополя лежало на двух искусственных водоемах: Симферопольском и Партизанском водохранилищах, расположенных в центральной части полуострова.

В декабре 2019 года крымские специалисты констатировали, что оба водоема заполнены лишь наполовину. Так, в Симферопольском водохранилище насчитывалось около 17 миллионов кубометров воды (при максимальном объеме в 36 миллионов), а в Партизанском – 16 миллионов (при максимальном объеме в 34,5 миллиона кубов).

Основными источниками для питания обоих водохранилищ являются крымские реки. Симферопольское водохранилище питает Салгир, Партизанское – Альма. Реки, в свою очередь, наполняются талыми водами, образовывающимися в результате таяния снегов в Крымских горах. Засушливая осень и малоснежная зима привели к обезвоживанию рек и, в конечном итоге, водохранилищ.

В январе 2020 года крымские журналисты впервые опубликовали фотоотчеты с побережья водоемов, питающих Симферополь. На снимках запечатлены внушительные по площади террасы, образовавшиеся на берегах Партизанского водохранилища, а также некогда донные валуны, поросшие двустворчатыми моллюсками, которые лежат вдоль берега водоема на значительном расстоянии от среза воды.

В последний месяц зимы и первые месяцы весны 2020 года «обезвоживание» водоемов продолжилось. А редкие заявления крымских чиновников о пополнении водохранилищ за счет выпадающих осадков принципиально не меняли ситуацию. В феврале, когда Партизанское и Симферопольское водохранилища были заполнены на треть, власти крымской столицы впервые озвучили идею подачи воды по графикам.

Спасая Симферополь от засухи, власти прибегали к самым разным методам: УПЦ Московского патриархата организовывала молебны о ниспослании влаги, а глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о намерениях стрелять по облакам пиропатронами, начиненными йодидом серебра, в надежде спровоцировать искусственные осадки. Впрочем, ни одна из предпринятых мер так и не доказала свою эффективность.

Результатом стали графики водоснабжения, введенные в конце августа для жителей Симферополя, Бахчисарая и Симферопольского района. Крымские власти определили три этапа ужесточения графиков подачи воды. Третий, самый жесткий, стартовал 7 сентября, когда жители указанных населенных пунктов стали получать воду по шесть часов в сутки: три часа утром и три – вечером.

Тогда же, чтобы обеспечить горожан дополнительными объемами питьевой воды, на улицах крымской столицы стали появляться синие пластиковые бочки.

После начала веерных отключений жители Симферополя стали жаловаться на резкое ухудшение качества воды в водопроводе. Во многих домах заметно увеличилась степень мутности воды, в других она приобрела характерный коричневатый (а иногда даже – голубой) оттенок.

Власти Крыма практически сразу признали наличие проблем с качеством воды. На то, чтобы найти способ, как снизить мутность, ушло несколько месяцев. Для этого жителей Евпатории, главного курорта Западного Крыма, на пять недель лишили горячего водоснабжения. За это время рабочие смогут «прочистить систему», говорил Сергей Аксенов.

В октябре 2020 года правительство утвердило комплексный план мероприятий по обеспечению водоснабжения Крыма. Решать проблему водообеспечения Симферополя, согласно опубликованному документу, российские чиновники намерены сразу по нескольким направлениям. Одним из самых масштабных проектов является реконструкция Межгорного водохранилища. Она, говорили чиновники, позволит решить проблему дефицита воды в Симферополе, Саках и Евпатории. На этот проект выделено 70 миллионов рублей. Ранее крымские специалисты оценивали реконструкцию водоема в 25 миллиардов рублей.

В декабре в ГУП «Вода Крыма» заявили, что в Симферопольском водохранилище осталось около 4,9 миллиона кубометров воды, а в Партизанском – 4,8 миллиона кубов. В настоящий момент основные объемы воды, подаваемой в крымскую столицу, добываются из подземных источников.

Загорское и Счастливенское водохранилища

Водоснабжение всех населенных пунктов Большой Ялты на 80% зависит от наполнения Загорского и Счастливенского водохранилищ, констатировал в декабре 2019 года руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

К тому моменту, как руководитель крымского госпредприятия давал это интервью, его коллеги по госкомитету по водным ресурсам заявляли, что в Счастливенском водохранилище осталось порядка 3,6 миллиона кубометров воды (при максимальном объеме в 11,8 миллиона кубов). Ситуация с Загорским водохранилищем обстояла несколько лучше. В конце прошлого года там фиксировали около 14,3 миллиона кубометров воды (проектный объем – 27,85 миллиона кубов).

Первую половину 2020 года ситуация с водоснабжением Большой Ялты выглядела относительно стабильной, а в определенные временные промежутки и вовсе демонстрировала положительную динамику.

В конце октября Сергей Аксенов встретился с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который в правительстве России курирует вопросы развития полуострова. По итогам встречи глава Крыма заявил, что ситуация с водоснабжением Ялты стабильна и контролируема, а необходимости вводить графики подачи воды в дома местных жителей, по мнению Аксенова, нет.

А уже через три недели власти Ялты сообщили о «значительном снижении» запасов воды в местных водохранилищах и призвали горожан экономно относиться к дефицитному ресурсу. Впрочем, даже тогда, когда Сергей Аксенов заявлял «о стабильности», жители одного из населенных пунктов Большой Ялты, поселка Краснокаменка, уже два месяца получали воду по графику: шесть часов в утреннее и шесть часов в вечернее время суток.

В декабре уровень запасов воды в Загорском водохранилище упал до критической отметки. Виднелись пересохшие промоины, по которым ранее вода самотеком шла в накопитель, а также свидетельствовавшие о засухе глубокие трещины в донном грунте.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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