Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь ● Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму: оперативная сводка ● В Крыму рассказали, как избежать постпраздничного всплеска заболеваемости ● Количество умерших с COVID-19 в Крыму достигло 500
В Ялте почти втрое увеличено количество коек для ковидных больных
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Коечный фонд Ялты, способный принять больных COVID-19, увеличен в два с половиной раза.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Еще в начале декабря на территории Ялты было развернуто всего 120 коек для лечения ковидных больных... Город испытывал острую нехватку и медиков, и мест в больницах. Сегодня фонд увеличен до 300 коек», – написала Павленко в Facebook.
Она уточнила, что 205 коек было открыто силами Федерального медико-биологического агентства, еще около 100 коек развернуто силами Минобороны в санатории Чехова.
«Изначально планировалось, что военные медики будут трудиться на огороженной площадке санатория (улица Свердлова), однако более комфортные условия удалось создать в стенах санатория», – отметила Павленко.
Глава администрации добавила, что помимо медперсонала Минобороны, в Ялту прибыло 70 врачей из разных регионов страны по линии ФМБА, в ближайшее время прибудет еще столько же. Служебное жилье для них подготовлено на базе одного из муниципальных пансионатов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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