В Ялте почти втрое увеличено количество коек для ковидных больных

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Коечный фонд Ялты, способный принять больных COVID-19, увеличен в два с половиной раза.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Еще в начале декабря на территории Ялты было развернуто всего 120 коек для лечения ковидных больных... Город испытывал острую нехватку и медиков, и мест в больницах. Сегодня фонд увеличен до 300 коек», – написала Павленко в Facebook.

Она уточнила, что 205 коек было открыто силами Федерального медико-биологического агентства, еще около 100 коек развернуто силами Минобороны в санатории Чехова.

«Изначально планировалось, что военные медики будут трудиться на огороженной площадке санатория (улица Свердлова), однако более комфортные условия удалось создать в стенах санатория», – отметила Павленко.

Глава администрации добавила, что помимо медперсонала Минобороны, в Ялту прибыло 70 врачей из разных регионов страны по линии ФМБА, в ближайшее время прибудет еще столько же. Служебное жилье для них подготовлено на базе одного из муниципальных пансионатов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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