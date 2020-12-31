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Странности

В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой

18:53 четверг, 31 декабря 2020
Ялта
В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой

фото © кадр из видео

У жителей 10-го микрорайона города стало уже традицией наряжать новогоднюю елку подобным образом.

В Ялте к Новому году елку украсили туалетной бумагой. Видео опубликовал Телеграм-канал Подъем.

«Елку в 10-м микрорайоне уже не первый год наряжают именно так. Недалеко от нее находится главный ТЦ города, поэтому там всегда многолюдно. По словам местных жителей, подобное случается уже не первый год», - говорится в подписи к видео.

Таким образом наряжать новогоднюю елку в 10-м микрорайоне Ялты уже стало традицией.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой

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