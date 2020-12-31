В Севастополе продлили зимние каникулы на неделю

Школьники Севастополя будут отдыхать до 18 января, такое решение было принято на заседании оперативного штаба. Каникулы должны были закончиться 11 января, однако решено было продлить отдых еще на неделю.

«У нас уже досрочно дети вышли на каникулы. Будем надеться, что это приведет к определенной стабилизации. По крайней мере, прогноз оптимистичный может быть», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Весенние или летние каникулы в Севастополе при этом могут быть укорочены, предположил Развожаев. Отмечается, что после начала каникул в Севастополе заболеваемость среди детей постепенно начинает снижаться. При этом среди севастопольцев по-прежнему растет количество внебольничных пневмоний.

Напомним, каникулы в школах Севастополя, спортивных секциях и учреждениях дополнительного образования начались 21 декабря. Таким образом, школьники будут отдыхать в течение почти полного месяца.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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«Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести школы на дистанционное обучение. В Крыму не будет вводиться дистанционное обучение, потому что никто толком не знает, как его организовать.

Учителя в Крыму заражаются COVID-19 чаще учеников. Число зарегистрированных на текущей неделе случаев заболевания COVID-19 среди педагогов крымских школ оказалось выше, чем число заразившихся учеников.