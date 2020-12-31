Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму: оперативная сводка ● В Крыму рассказали, как избежать постпраздничного всплеска заболеваемости ● Количество умерших с COVID-19 в Крыму достигло 500 ● В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших
В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь
фото © Новости Крыма
Севастопольский пансионат «Лазурь» оборудован под коронавирусный госпиталь. Он принимает пациентов с течением болезни в легкой и бессимптомной форме.
Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.
«Включен в систему лечения коронавирусной инфекции пансионат «Лазурь» на Северной стороне (города) – отделение так называемого долечивания. Койки долечивания», – заявил он.
Кулагин добавил, что на базе пансионата развернуто 105 коек. Он прикреплен к горбольнице №4.
Ранее в регионе госпиталь для пациентов с коронавирусом был открыт на базе пансионата «Изумруд».
В настоящее время там задействовано 165 коек.
Всего в городе развернуто 1165 коек для пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день из них заняты 986 коек, 179 свободны.
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