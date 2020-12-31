В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь

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Севастопольский пансионат «Лазурь» оборудован под коронавирусный госпиталь. Он принимает пациентов с течением болезни в легкой и бессимптомной форме.

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

«Включен в систему лечения коронавирусной инфекции пансионат «Лазурь» на Северной стороне (города) – отделение так называемого долечивания. Койки долечивания», – заявил он.

Кулагин добавил, что на базе пансионата развернуто 105 коек. Он прикреплен к горбольнице №4.

Ранее в регионе госпиталь для пациентов с коронавирусом был открыт на базе пансионата «Изумруд».

В настоящее время там задействовано 165 коек.

Всего в городе развернуто 1165 коек для пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день из них заняты 986 коек, 179 свободны.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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