Такой год: пять событий, которые потрясли Крым

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В уходящем 2020 году произошел целый ряд тяжелых событий, потрясших Крым.

Захват крымчан в Гвинейском заливе

В ночь с 8 на 9 мая в Гвинейском заливе нигерийские пираты напали на судна Rio Mitong и Djibloho и взяли в плен пятерых моряков: троих крымчан, украинца и гвинейца. Как позже рассказывал один из моряков, симферополец Вячеслав Сечин, пять месяцев они скитались с места на место по джунглям. Еды и воды не хватало, с каждым днем пираты вели себя все более агрессивно, поскольку сомневались, что получат выкуп за захваченных моряков. Избиения, жажда, голод, антисанитария...

Через пять месяцев мужчин освободили из плена. Они чудовищно похудели и выглядели очень уставшими. Тем не менее, им удалось вернуться домой в Крым, к семьям, которые ждали их долгие пять месяцев.

Убийство ребенка в Ленино

31 мая жительница поселка Ленино обратилась к силовикам с сообщением об исчезновении своей 6-летней внучки. Ребенок с отцом и его друзьями пошел на рыбалку и не вернулся. На место выехала следственная группа. Был объявлен розыск ребенка, к поискам подключились волонтеры и представители поисковых организаций.

Вскоре тело ребенка было найдено в Северо-Крымском канале. Экспертиза показала, что в отношении девочки были совершены насильственные действия сексуального характера. Вскоре был задержан подозреваемый – крестный ребенка, ранее судимый местный житель, который дал признательные показания.

Оказалось, что взрослые распивали во время рыбалки спиртное, вскоре отец ребенка заснул. Мужчина воспользовался этим обстоятельством – увел девочку подальше от места рыбалки, совершил насильственные действия, после чего столкнул жертву в Северо-Крымский канал.

На данный момент отец ребенка приговорен к шести месяцам исправительных работ, в отношение главного фигуранта продолжается следствие.

Трагедия в Строгановке

24 июля в селе Строгановка под Симферополем пропал трехлетний мальчик – Муса Сулейманов. На месте были незамедлительно организованы масштабные поиски, в которых приняли участие около двух тысяч человек.

Тело ребенка было найдено в выгребной яме возле дома уже на следующий день. По информации экспертов, он утонул, следов насильственной смерти обнаружено не было. Уже на следующий день яма была закопана и о том, где она была, напоминал лишь свежий щебень.

27 июля 2020 года ребенка похоронили. В траурной церемонии приняло участие более 1000 человек.

Авария на «Тавриде«

31 июля в Белогорском районе на трассе «Таврида» произошло чудовищное ДТП: пассажирский Mercedes Sprinter, везший пассажиров из Краснодара в Севастополь, на большой скорости врезался в стоявший на обочине «КамАЗ». В результате столкновения семь человек погибли на месте, один скончался в машине «скорой помощи», еще один в больнице.

Семь человек были госпитализированы.

По версии следствия, водитель микроавтобуса заснул за рулем. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, было возбуждено уголовное дело. Организатор перевозок был взят под стражу, если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пожар в монастыре

14 ноября поступил сигнал о возгорании в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре. Пожар уничтожил жилой корпус, ризницу, рухольную, библиотеку и котельную. Монахам пришлось расположиться в храме на матрасах. По сути, они остались без жилья и без тепла.

Настоятель монастыря отец Марк заявил, что в адрес руководства постоянно поступали угрозы от представителей коммерческих организаций, занявших земли монастыря.

Официальная же предварительная версия от МЧС говорила о том. что причиной пожара стала неисправная электрическая проводка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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