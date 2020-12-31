Власть
«Сопли» с главной улицы Севастополя продолжат убирать
фото © Форпост
Все подвесные линии связи и телекоммуникаций будут перенесены с фасадов домов.
В Севастополе продолжается переподключение жителей улицы Большая Морская к новым сверхсовременным линиям связи и интернета, которые появились в процессе реконструкции главной улицы города, завершившейся в мае 2020 года.
В настоящий момент к новой инфраструктуре подключены два жилых дома. В целом модернизация коснется 61-го дома на улице Большая Морская.
Как отмечает директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова, после завершения обновления сетей появится возможность «снять телекоммуникационные провода с фасадов, которые портят исторический облик зданий». Все подвесные линии связи будут перенесены.
«То есть можно будет убрать все эти «сопли», – констатировал губернатор Михаил Развожаев.
На эти цели правительство Севастополя выделило АО «Севастополь Телеком» субсидии из бюджета региона для возмещения финансовых затрат, связанных с переносом, переустройством и модернизацией действующих линий связи на улице Большая Морская.
Напомним, еще в июле 2019 года власти города ставили задачу на улице Большой Морской при реконструкции по максимуму сделать современными все коммуникации и убрать «сопли» под землю (различные провода), переложить асфальт, сделать фасады и кровли домов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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