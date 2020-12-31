Власть
Симферопольцев с кишечной инфекцией будут лечить аж в Белогорске
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Больные с острыми кишечными инфекциями из Симферополя пока госпитализируются в инфекционное отделение Белогорской центральной районной больницы, так как столичные профильные койки заняты пациентами с COVID-19.
Об этом сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Республики Крым Татьяна Одинец.
«Исходя из ситуации, связанной с коронавирусом, в Симферополе нет инфекционного отделения для них. Поэтому профильные больные госпитализируются в инфекционное отделение Белогорской ЦРБ, – сообщила она. – В регионах, где сохранены инфекционные отделения, больные проходят лечение по месту жительства. Это касается жителей Раздольного и Белогорска».
Специалист уточнила, что в Симферополе в предпраздничные дни с таким диагнозом обычно госпитализируют до шести человек в день. «В среднем, исходя из опыта прошлого года, ежедневно в канун праздников в Симферополе госпитализировалось до пяти-шести человек. По районам данных нет. Но, как правило, случаев меньше», – уточнила Одинец.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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