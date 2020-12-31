Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +16
море +10

Власть

Симферопольцев с кишечной инфекцией будут лечить аж в Белогорске

Симферопольцев с кишечной инфекцией будут лечить аж в Белогорске

фото © Новости Крыма

Больные с острыми кишечными инфекциями из Симферополя пока госпитализируются в инфекционное отделение Белогорской центральной районной больницы, так как столичные профильные койки заняты пациентами с COVID-19.

Об этом сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Республики Крым Татьяна Одинец.

«Исходя из ситуации, связанной с коронавирусом, в Симферополе нет инфекционного отделения для них. Поэтому профильные больные госпитализируются в инфекционное отделение Белогорской ЦРБ, – сообщила она. – В регионах, где сохранены инфекционные отделения, больные проходят лечение по месту жительства. Это касается жителей Раздольного и Белогорска».

Специалист уточнила, что в Симферополе в предпраздничные дни с таким диагнозом обычно госпитализируют до шести человек в день. «В среднем, исходя из опыта прошлого года, ежедневно в канун праздников в Симферополе госпитализировалось до пяти-шести человек. По районам данных нет. Но, как правило, случаев меньше», – уточнила Одинец.

Ранее власти Крыма определили подрядчика проведения проектно-изыскательских работ для строительства Республиканской инфекционной больницы на 300 мест.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане обвинили москвичей в экспорте коронавируса. По мнению местных жителей, заразу на полуостров привезли из столицы.

Количество умерших с COVID-19 в Крыму достигло 500. В Крыму каждый день умирает от коронавируса по восемь человек.

В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 87 человек.

Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму. Закрытие Крыма от туристов никак не повлияет на распространение заболеваемости новой коронавирусной инфекции в регионе, заявил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

Происшествия
Пациенты устроили дебош в крымской больнице

Пациенты устроили дебош в крымской больнице

В Красноперекопской центральной городской больнице нетрезвые пациенты устроили погром. Их задержали росгвардейцы.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка

Коронавирус в Крыму: оперативная сводка

За сутки в Крыму выявили 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Водохранилища Крыма: год «пересохших» надежд

Водохранилища Крыма: год «пересохших» надежд

2020 год запомнится крымчанам усугублением масштабного водного кризиса. В результате засухи часть населенных пунктов Крыма начала получать воду по графику, а в некоторые ее и вовсе перестали подавать.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации