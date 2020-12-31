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Власть

Щенок из Костромы будет работать в аэропорту Симферополя

10:34 четверг, 31 декабря 2020

На работу в кинологическое подразделение службы транспортной безопасности аэропорта Симферополя прибыл щенок по кличке Лорри из Костромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Щенок уже получил личного кинолога и проходит курс адаптации к новым для себя условиям: знакомится с сослуживцами и бытом. В феврале Лорри начнет подготовку по курсу послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов», - рассказала в пресс-службе.

Известно, что щенок заступит на службу после сдачи всех необходимых экзаменов. Это произойдет примерно в августе-сентябре 2021 года.

Кинологическое отделение в крымском аэропорту появилось в 2004 году. Сейчас там служит более десятка собак различных пород натренированных на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

В апреле 2018 году в службе появился щенок породы бордер-колли по кличке Алис Феличис, она стала талисманов воздушной гавани.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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