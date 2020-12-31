Санаторий «Украина» в Крыму отдали в ведение Следкома России

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий «Родина» в Гаспре (Ялта) передается в федеральную собственность.

Функции и полномочия учредителя санатория будет осуществлять Следственный комитет России, следует из документа на интернет-портале правовой информации.

«Согласиться с предложением главы Республики Крым и Следственного комитета Российской Федерации о принятии в федеральную собственность государственного унитарного предприятия Республики Крым «Санаторий «Родина», переименовании его в федеральное государственное унитарное предприятие «Санаторий «Родина» и об осуществлении Следственным комитетом Российской Федерации функций и полномочий учредителя федерального государственного унитарного предприятия «Санаторий «Родина», – цитирует текст распоряжения агентство ТАСС.

Указывается, что задачей учреждения будет санаторно-курортное обеспечение сотрудников, служащих, работников и пенсионеров Следкома, членов их семей, а также родственников погибших сотрудников.

Согласно описанию на сайте санатория, объект находится в поселке Гаспра, недалеко от Ялты. Рядом с оздоровительным комплексом расположены старинные храмы, царские дворцы, другие достопримечательности, в 200 метрах от санатория расположен собственный пляж.

Ранее этот санаторий назывался «Украина».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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