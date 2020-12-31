Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте почти втрое увеличено количество коек для ковидных больных ● В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь ● Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму: оперативная сводка ● В Крыму рассказали, как избежать постпраздничного всплеска заболеваемости
Пять человек с COVID умерли в Севастополе за сутки
Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за истекшие сутки.
Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
С начала пандемии в Севастополе умерло 239 пациентов. За сутки выявлено 85 новых случаев заражения. За весь период выявлено 6763 случая.
За сутки в Севастополе выздоровело 99 человек, за весь период – 6365.
В Крыму сегодня выявлено 333 новых случая коронавируса. Скончались девять пациентов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь. Севастопольский пансионат «Лазурь» оборудован под коронавирусный госпиталь. Он принимает пациентов с течением болезни в легкой и бессимптомной форме.
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