Пять человек с COVID умерли в Севастополе за сутки

Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за истекшие сутки.

Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

С начала пандемии в Севастополе умерло 239 пациентов. За сутки выявлено 85 новых случаев заражения. За весь период выявлено 6763 случая.

За сутки в Севастополе выздоровело 99 человек, за весь период – 6365.

В Крыму сегодня выявлено 333 новых случая коронавируса. Скончались девять пациентов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь. Севастопольский пансионат «Лазурь» оборудован под коронавирусный госпиталь. Он принимает пациентов с течением болезни в легкой и бессимптомной форме.

Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончалось девять человек.

Коронавирус в Крыму: оперативная сводка. За сутки в Крыму выявили 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Симферопольцев с кишечной инфекцией будут лечить аж в Белогорске. Больные с острыми кишечными инфекциями из Симферополя пока госпитализируются в инфекционное отделение Белогорской центральной районной больницы, так как столичные профильные койки заняты пациентами с COVID-19.