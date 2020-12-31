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Происшествия

Пациенты устроили дебош в крымской больнице

11:17 четверг, 31 декабря 2020
Пациенты устроили дебош в крымской больнице

фото © Новости Крыма

В Красноперекопской центральной городской больнице нетрезвые пациенты устроили погром. Их задержали росгвардейцы.

По данным пресс-службы крымского управления Росгвардии, тревожный сигнал поступил из приемного покоя больницы. На месте росгвардейцы выяснили, что за помощью к медикам обратился травмированный посетитель, которого в больницу доставил приятель, но во время оказания медпомощи пациент и его товарищ начали оскорблять врачей и ломать имущество больницы.

«Росгвардейцы задержали нетрезвых правонарушителей, которыми оказались ранее судимые жители одного из сел Красноперекопского района Крыма», - рассказали в пресс-службе.

Для дальнейших разбирательств и принятия процессуальных решений хулиганов передали сотрудникам полиции.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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