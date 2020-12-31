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Власть

Осужденного за «диверсии» в Севастополе украинца обвинили еще и в госизмене

Осужденного за «диверсии» в Севастополе украинца обвинили еще и в госизмене

фото © Форпост

Офицеру украинской разведки Дмитрию Штыбликову, ранее осужденному за «подготовку диверсии в Севастополе», следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

По информации ФСБ, «9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа из трех человек, включая Штыбликова». Все трое, по данным ФСБ, являются членами «диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины».

В ноябре 2017 года Севастопольский городской суд признал Штыбликова виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В ходе разбирательства он полностью признал вину в диверсии и подтвердил, что является кадровым офицером Главного управления разведки Минобороны Украины.

Обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») было предъявлено Штыбликову в связи с тем, что он имеет двойное гражданство: России и Украины. По этой статье Штыбликову грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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