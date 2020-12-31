Власть
Осужденного за «диверсии» в Севастополе украинца обвинили еще и в госизмене
фото © Форпост
Офицеру украинской разведки Дмитрию Штыбликову, ранее осужденному за «подготовку диверсии в Севастополе», следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ведомстве.
По информации ФСБ, «9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа из трех человек, включая Штыбликова». Все трое, по данным ФСБ, являются членами «диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины».
В ноябре 2017 года Севастопольский городской суд признал Штыбликова виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В ходе разбирательства он полностью признал вину в диверсии и подтвердил, что является кадровым офицером Главного управления разведки Минобороны Украины.
Обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») было предъявлено Штыбликову в связи с тем, что он имеет двойное гражданство: России и Украины. По этой статье Штыбликову грозит до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинец получил срок за попытку ввезти в Крым тестостерон. Армянский городской суд приговорил гражданина Украины к условному сроку за попытку провезти на территорию Крыма запрещенное вещество, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
За обман дольщиков в Ялте на семь лет посадили местного бизнесмена. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил индивидуального предпринимателя Виталия Дейнеку к семи годам лишения свободы за четыре случая мошенничества в отношении дольщиков и предпринимателей в Ялте.
В Крыму появились перекупщики лекарств. В Крыму зафиксированы случаи массового выкупа лекарств для создания искусственного дефицита и перепродажи на черном рынке.
В Крыму изъяли почти 90 тысяч пачек контрафактных сигарет. Сотрудники МВД по Республике Крым подвели итоги оперативно-профилактической операции «Алкоголь и табак», длившейся десять дней.
Пациенты устроили дебош в крымской больнице
В Красноперекопской центральной городской больнице нетрезвые пациенты устроили погром. Их задержали росгвардейцы.
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
За сутки в Крыму выявили 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Шереметьеве экстренно сел самолет из Симферополя
В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus-321.
21 час назад
В Севастополе мотоциклист попал в эффектное ДТПвидео
19 часов назад
Водохранилища Крыма: год «пересохших» надежд
2020 год запомнится крымчанам усугублением масштабного водного кризиса. В результате засухи часть населенных пунктов Крыма начала получать воду по графику, а в некоторые ее и вовсе перестали подавать.