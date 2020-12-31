Новогодние рекорды погоды Крыма: мороз, жара, ливни, снегопад, ураган

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Крымские пейзажи на Новый год нередко совсем не похожи на праздничные открытки с пушистыми сугробами и искрящимися снежинками. Весеннее тепло, морозы и метели, страшные снегопады и ливни, ураганные ветры...

Каких только сюрпризов не готовила крымская погода за последние сорок лет в новогоднюю ночь... Руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала о новогодних погодных рекордах в регионе.

В новогоднюю ночь 1977 года полуостров заливало дождем.

- Сейчас бы нам такие осадки! - улыбается Татьяна Васильевна. - Тогда за сутки выпало 62,4 мм осадков в Ялте! А в селе Почтовое скорость ветра достигала 17 м/с.

31 декабря 1986 года ветер разогнался до ураганных значений - 34 м/с! С такой скоростью он дул на Южном берегу в районе поселка Никита и знаменитого Никитского ботсада.

В 1994 году на горе Ай-Петри близ Ялты всю новогоднюю ночь валил ливневый снег, выпало более 30 мм осадков.

А вот в 2001 году грело совсем по-весеннему - в Ялте столбики термометров показывали +12 в тени!

В 2008 году в Крыму встречали Новый год с морозом - от минус 8 в Алуште до минус 17 градусов в Нижнегорском районе полуострова.

Да и в целом январская погода в Крыму не отличалась постоянством.

Ровно 80 лет назад, 11 января 1940 года, в Нижнегорском районе Крыма была зафиксирована самая низкая температура воздуха в истории метеонаблюдений полуострова -36,8 градусов. Архивные источники сообщают, что в тот год замерзло не только Азовское море, но и северные районы Черного. Так, трескучий сибирский холод обрушился на Симферополь в декабре 1911 года, синоптики зарегистрировали на тот момент рекордный минимум - 30,2 градусов мороза.

«Это были самые низкие температуры за всю историю наблюдений. Такие морозы наблюдаются при ультра-полярном вторжении, то есть при вторжении холодного арктического воздуха с северо-востока от сибирского антициклона», - пояснила метеоролог.

Последний же случай серьезных низких температур в Крыму был отмечен в 2012 году, в среднем температура воздуха составила –22 градуса: тогда прибрежная зона Черного моря также покрылась льдом.

Максимально теплые зимние дни в Симферополе пришлись на декабрь 1914 года с рекордом в 14 градусов тепла, и январь 1971 года, когда воздух прогрелся до +18 - почти весна.

У летних рекордов другие цифры. Самое жаркое крымское лето, по словам Татьяны Любецкой, выдалось в августе 2010 года: максимальная температура в Симферополе составила + 39,5, а абсолютный максимум был зафиксирован в Черноморском и Раздольном +41.

«На территории Крыма температуры выше + 41 за всю историю метеонаблюдений не было, - подчеркнула специалист. – Сильная жара на полуострове бывает в тех случаях, когда в его пределы поступают тропические воздушные массы».

По словам главного крымского метеоролога в ближайшие дни в Крыму сохранится теплая погода, а затем ощутимо похолодает.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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