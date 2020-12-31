Происшествия
На пожаре в многоквартирном доме в Симферополе погиб человек
Из-за возгорания в многоквартирном доме в крымской столице спасателям пришлось эвакуировать десять человек, один человек - погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Информация о сильном задымлении в доме на улице Коммунальная поступило в службу спасения рано утром в четверг. На месте спасатели выяснили, что в одной из квартир загорелись личные вещи, что вызвало задымление всего подъезда.
«Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка, в ходе которой эвакуированы 10 человек (из них пять детей). К сожалению, на пожаре обнаружен один погибший», - говорится в сообщении.
Спустя полчаса пожар удалось ликвидировать, причины возгорания установят эксперты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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