Коронавирус в Крыму: оперативная сводка

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За сутки в Крыму выявили 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Всего за сутки крымские лаборатории исследовали на COVID-19 более четырех тысяч человек.

«Из общего количества заболевших 247 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал Аксенов в Facebook.

У 16 заболевших, по его словам, болезнь протекала безсимптомно.

Таким образом, с начала пандемии в Крыму выявили 25 187 заболевших. Выздоровели за весь период – 20 253 пациента.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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