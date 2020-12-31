Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму рассказали, как избежать постпраздничного всплеска заболеваемости ● Количество умерших с COVID-19 в Крыму достигло 500 ● В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших ● Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму ● В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
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За сутки в Крыму выявили 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Всего за сутки крымские лаборатории исследовали на COVID-19 более четырех тысяч человек.
«Из общего количества заболевших 247 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал Аксенов в Facebook.
У 16 заболевших, по его словам, болезнь протекала безсимптомно.
Таким образом, с начала пандемии в Крыму выявили 25 187 заболевших. Выздоровели за весь период – 20 253 пациента.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму рассказали, как избежать постпраздничного всплеска заболеваемости. От того, как крымчане отметят Новый год, будет зависеть дальнейшая ситуация по заболеваемости коронавирусом.
Крымчане обвинили москвичей в экспорте коронавируса. По мнению местных жителей, заразу на полуостров привезли из столицы.
Количество умерших с COVID-19 в Крыму достигло 500. В Крыму каждый день умирает от коронавируса по восемь человек.
В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 87 человек.
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Коронавирус в Крыму
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