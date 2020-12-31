Как дальше жить: астропрогноз для всех знаков на 2021 год

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Водолеям предстоит сделать важный выбор, Девам и Рыбам не стоит строить иллюзии, а Близнецы могут вернуться к школьной любви. Что ждет представителей каждого знака Зодиака в 2021 году.

Об этом рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

«Во-первых, Юпитер в Водолее – это материальное и социальное благополучие, выход на широкие просторы деятельности, усиление творчества и властных полномочий. Представители этого знака будут в центре внимания, и от их деятельности будет зависеть еще и окружение на работе. В личной жизни у Водолеев могут быть перемены, перескакивания с одной темы на другую. Это неспокойное время выбора – искать или остановиться, потому что Сатурн будет требовать стабилизации. Тема сложная, но энергии будет много. Каждый должен будет научиться управлять собой, тогда будет все правильно».

Практически такая же ситуация и у , отметил астролог. Они будут находиться перед выбором: с кем я буду дальше жить, с кем работать, как я организую свою собственную жизнь. Если все сложится удачно, то это надолго, на многие годы. Если неудачно, то для Льва это будет очень трудный период, и он растянется на несколько лет. и могут встретить свою любовь на работе. Первостепенное значение будет иметь не сама суть деятельности, а общее дело.

«Симпатия, любовные отношения на работе для Скорпионов и Тельцов будут иметь очень важное значение, поэтому нужно стремиться окружить себя людьми, с которыми комфортно. Многие найдут свою судьбу на долгие годы на работе. В связи с общими интересами, трудовой деятельностью это будет способствовать соединению не только по деловым вопросам, но и в личной жизни».

Ось и будет кармической в следующем году. Для двух знаков это будет очень важно: отголоски прошлого, личные отношения, которые были еще со школы, будут аукаться для представителей этих знаков.

«Состоится ревизия, пересмотр своих позиций - вместе мы с тем человеком или мы с другим личные отношения сложили. А может быть, нам вернуться к первой любви, школьной? Вот такие мучительные вопросы ожидают эти два знака. Если был развод, то пары снова могут сойтись, потому что не нашли лучшего варианта. Кроме того, не исключено обновление мировоззрения, отношения к своей жизни, это может привести к новым жизненным установкам. То же самое и с работой – ушел, а новая работа не подходит, значит, возвращаемся на прошлую».

Знакам и нужна последовательность, для них опасны иллюзии, что завтра жизнь будет лучше, чем сегодня.

«А что вы сделали для того, чтобы завтра было лучше? Дева - знак последовательности, аккуратности, точности исполнения. Нужно идти шаг за шагом, не впадать в фантазии, иллюзии, а реально взяться и доводить дело до конца. Этим знакам нельзя бросать начатое, тогда будет успех. Начали любовные отношения – нужно довести их до какого-то логического конца, или мы вместе или расстаемся и ищем новых партнеров».

В прошлом году сверхусилия необходимы были для знаков – , , , . В этом году снижается напряженность для этих знаков, будет больше удаваться, особенно Весам и Овнам.

«Представителям четырех знаков открывается зеленая линия для самореализации и успешной деятельности, и в личных отношениях также. Женщины-Раки получат больше властных полномочий. Мужчины-Раки получат также какие-то преференции, улучшение своего состояния и расширение возможностей по сравнению с прошлым годом», - заключил Бородачев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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