Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять человек с COVID умерли в Севастополе за сутки ● В Ялте почти втрое увеличено количество коек для ковидных больных ● В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь ● Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
Год назад ВОЗ узнала об обнаружении нового коронавируса
фото © pixabay.com
31 декабря исполняется ровно год с момента, когда власти Китая впервые уведомили Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении коронавируса нового типа, который вызывает острую инфекцию названную позже COVID-19, сообщает Радио Свобода.
Год назад в этот день бюро ВОЗ в Китае получило информацию о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй случаев заболевания пневмонией неизвестной этиологии, говорилось в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения. К 3 января 2020-го года власти Китая сообщили ВОЗ о 44 пациентах с пневмонией, 11 из которых были в тяжелом состоянии. 11 марта распространение коронавируса нового типа было признано ВОЗ пандемий.
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в мире за время пандемии достигло 82 с половинной миллионов, а число умерших – одного миллиона восьмисот тысяч. Около 47 миллионов пациентов выздоровели.
Во многих странах, в частности, в США, Европе, России, началась вакцинация от COVID-19, дает надежду на преодоление пандемии.Коронавирусная инфекция COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года.
Он вызывает заболевания COVID-19. В некоторых случаях течение болезни легкое, в других – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных выздоравливает; умирают преимущественно люди с ослабленной иммунной системой, в частности пожилые.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте почти втрое увеличено количество коек для ковидных больных. Коечный фонд Ялты, способный принять больных COVID-19, увеличен в два с половиной раза.
В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь. Севастопольский пансионат «Лазурь» оборудован под коронавирусный госпиталь. Он принимает пациентов с течением болезни в легкой и бессимптомной форме.
Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончалось девять человек.
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка. За сутки в Крыму выявили 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой
У жителей 10-го микрорайона города стало уже традицией наряжать новогоднюю елку подобным образом.
Новогодние рекорды погоды Крыма: мороз, жара, ливни, снегопад, ураган
Крымские пейзажи на Новый год нередко совсем не похожи на праздничные открытки с пушистыми сугробами и искрящимися снежинками. Весеннее тепло, морозы и метели, страшные снегопады и ливни, ураганные ветры...
Санаторий «Украина» в Крыму отдали в ведение Следкома России
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий «Родина» в Гаспре (Ялта) передается в федеральную собственность.
В Шереметьеве экстренно сел самолет из Симферополя
В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus-321.
вчера
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
10 часов назад
Аксенов сам не знает какое будет качество опресняемой воды в Крыму
При этом гарантированный источник воды в Ялте и Симферополе может быть только с учетом опреснения.