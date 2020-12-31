Год назад ВОЗ узнала об обнаружении нового коронавируса

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31 декабря исполняется ровно год с момента, когда власти Китая впервые уведомили Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении коронавируса нового типа, который вызывает острую инфекцию названную позже COVID-19, сообщает Радио Свобода.

Год назад в этот день бюро ВОЗ в Китае получило информацию о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй случаев заболевания пневмонией неизвестной этиологии, говорилось в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения. К 3 января 2020-го года власти Китая сообщили ВОЗ о 44 пациентах с пневмонией, 11 из которых были в тяжелом состоянии. 11 марта распространение коронавируса нового типа было признано ВОЗ пандемий.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в мире за время пандемии достигло 82 с половинной миллионов, а число умерших – одного миллиона восьмисот тысяч. Около 47 миллионов пациентов выздоровели.

Во многих странах, в частности, в США, Европе, России, началась вакцинация от COVID-19, дает надежду на преодоление пандемии.Коронавирусная инфекция COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года.

Он вызывает заболевания COVID-19. В некоторых случаях течение болезни легкое, в других – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных выздоравливает; умирают преимущественно люди с ослабленной иммунной системой, в частности пожилые.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте почти втрое увеличено количество коек для ковидных больных. Коечный фонд Ялты, способный принять больных COVID-19, увеличен в два с половиной раза.

В Севастополе на базе пансионата «Лазурь» открыт коронавирусный госпиталь. Севастопольский пансионат «Лазурь» оборудован под коронавирусный госпиталь. Он принимает пациентов с течением болезни в легкой и бессимптомной форме.

Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончалось девять человек.

Коронавирус в Крыму: оперативная сводка. За сутки в Крыму выявили 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Сергей Аксенов.