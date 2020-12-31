Феодосийский оптический завод продан всего за 10 млн рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма признало Владимира Маслова победителем аукциона по продаже 100% акций АО «Феодосийский оптический завод», говорится в материалах аукциона.

Симферополец Маслов предложил за 519 тыс. 820 обыкновенных акций начальную цену - 10 млн 125,578 тыс. рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Маслов является совладельцем 15 компаний в Крыму, среди которых ООО «Карьер мраморный» (33% в уставном капитале), ООО «Крымское карьероуправление» (67% в УК).

Помимо Маслова, к торгам были допущены физлица Андрей Шкловский и Александр Деменев (по данным «СПАРК-Интерфакс», первый владеет занимающейся розничной торговлей пермской фирмой «Бонусмолл», второй владел в 2010-2013 годах 10% УК пермского ООО «ПКГ «Аркада», работающего в области права и бухучета) и одна компания (симферопольское ООО «Торговый дом «Карьеры Крыма»).

По данным Минимущества Крыма, недвижимое имущество «Феодосийского оптического завода» расположено на двух земельных участках общей площадью порядка 3,3 га. Фактическая среднесписочная численность работников завода составляла, по состоянию на сентябрь текущего года, 112 человек.

Феодосийский оптический завод создан в 1967 году. Предприятие занималось разработкой и производством прицелов для бронетехники, среди прочего освоено производство прицелов-приборов наведения 1К13-22(49) систем управления огнем «Бастион» для танков Т-55 и Т-62, систем управления огнем «Шексна» для танка Т-72, приборов разведки, комплексов обнаружения лазерного излучения.

В тексте использованы материалы: Кафа

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