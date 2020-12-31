Два жестоких убийства раскрыли в Бахчисарайском районе

Два жестоких убийства жителей Бахчисарайского района раскрыли следователи в канун Нового года, сообщает пресс-служба крымского управления СК России.

Первое преступление произошло на почве длительного личного конфликта. По данным следствия, в частном доме обнаружили тело 91-летней местной жительницы без видимых признаков криминальной смерти. Но экспертиза показала, что пенсионерка умерла от удушения. По подозрению в убийстве задержали сына женщины. Правоохранители получили от него явку с повинной.

Другое убийство произошло во время распития алкоголя.

«Установлено, что двое местных жителей пришли в гости к знакомой, где на почве распития спиртного у них разгорелся конфликт. Мужчина нанес товарищу многочисленные удары топором по голове и телу», - говорится в сообщении.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, а специалисты проводят все необходимые следственные действия. Расследование уголовных дел продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Осужденного за «диверсии» в Севастополе украинца обвинили еще и в госизмене. Офицеру украинской разведки Дмитрию Штыбликову, ранее осужденному за «подготовку диверсии в Севастополе», следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене.

За два дня в Крыму нашли 12 разыскиваемых и двух без вести пропавших. На территории республики за два дня задержали 12 человек, находящихся в розыске.

Украинец получил срок за попытку ввезти в Крым тестостерон. Армянский городской суд приговорил гражданина Украины к условному сроку за попытку провезти на территорию Крыма запрещенное вещество, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

За обман дольщиков в Ялте на семь лет посадили местного бизнесмена. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил индивидуального предпринимателя Виталия Дейнеку к семи годам лишения свободы за четыре случая мошенничества в отношении дольщиков и предпринимателей в Ялте.