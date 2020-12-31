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Происшествия

Два жестоких убийства раскрыли в Бахчисарайском районе

Два жестоких убийства жителей Бахчисарайского района раскрыли следователи в канун Нового года, сообщает пресс-служба крымского управления СК России.

Первое преступление произошло на почве длительного личного конфликта. По данным следствия, в частном доме обнаружили тело 91-летней местной жительницы без видимых признаков криминальной смерти. Но экспертиза показала, что пенсионерка умерла от удушения. По подозрению в убийстве задержали сына женщины. Правоохранители получили от него явку с повинной.

Другое убийство произошло во время распития алкоголя.  

«Установлено, что двое местных жителей пришли в гости к знакомой, где на почве распития спиртного у них разгорелся конфликт. Мужчина нанес товарищу многочисленные удары топором по голове и телу», - говорится в сообщении.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, а специалисты проводят все необходимые следственные действия. Расследование уголовных дел продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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