Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: оперативная сводка ● В Крыму рассказали, как избежать постпраздничного всплеска заболеваемости ● Количество умерших с COVID-19 в Крыму достигло 500 ● В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших ● Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму
Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончалось девять человек.
Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
Общее количество умерших от коронавируса с начала пандемии составило в Крыму 509 человек.
За истекшие сутки в Крыму выявлено 333 новых случая коронавируса. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 25 187 случаев заражения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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