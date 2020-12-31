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Коронавирус в Крыму

Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

09:38 четверг, 31 декабря 2020

За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончалось девять человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Общее количество умерших от коронавируса с начала пандемии составило в Крыму 509 человек.

За истекшие сутки в Крыму выявлено 333 новых случая коронавируса. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 25 187 случаев заражения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцев с кишечной инфекцией будут лечить аж в Белогорске. Больные с острыми кишечными инфекциями из Симферополя пока госпитализируются в инфекционное отделение Белогорской центральной районной больницы, так как столичные профильные койки заняты пациентами с COVID-19.

В Крыму рассказали, как избежать постпраздничного всплеска заболеваемости. От того, как крымчане отметят Новый год, будет зависеть дальнейшая ситуация по заболеваемости коронавирусом.

Крымчане обвинили москвичей в экспорте коронавируса. По мнению местных жителей, заразу на полуостров привезли из столицы.

Количество умерших с COVID-19 в Крыму достигло 500. В Крыму каждый день умирает от коронавируса по восемь человек.

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