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Власть

Авиабилеты на летние рейсы в Крым из 11 городов поступили в продажу

09:15 четверг, 31 декабря 2020

Авиакомпания Smartavia начала продажу авиабилетов на прямые рейсы в Крым из 11 городов.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

«С наступлением летнего сезона 2021 года полеты в аэропорт Симферополь и обратно самолеты перевозчика начнут выполнять из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Казани, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы и московского Домодедово», – говорится в сообщении.

Отмечается, что со 2 июня рейсы в Крым и обратно будут осуществляться из Москвы, Белгорода, Казани и Нижнего Новгорода, с 3 июня – из Нижнекамска и Оренбурга, а с 4 июня – из Уфы и Чебоксар. Перелеты между Симферополем и Сыктывкаром с периодичностью два раза в неделю стартуют с 5 июня. С 31 мая четыре раза в неделю будут выполняться рейсы из Архангельска, а из Мурманска – пять раз в неделю с 4 июня.

Полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737. Рейсы продлятся до конца сентября – начала октября 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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