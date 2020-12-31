Аксенов сам не знает какое будет качество опресняемой воды в Крыму

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При этом гарантированный источник воды в Ялте и Симферополе может быть только с учетом опреснения.

Об этом в эфире передачи «Открытый разговор» на телеканале «Миллет» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— На самом деле будем опреснять воду. Гарантированный источник может быть только с учетом опреснения. Работы ведутся на Азовском море, мы согласовали с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным данную позицию, и приступили компании, которые уполномочены, к этой работе, — сказал Аксенов.

При этом, по словам главы Крыма, предварительные результаты «по качеству этой воды» будут только в начале нового года:

— В январе мы уже будем понимать и конкретные сроки, и насколько это возможно быстро сделать, и главное – определить, какого качества вода. Присутствуют ли в ней минеральные частицы, нужно ли будет ее очищать, — подытожил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что гарантировано от подачи воды по графику в столице Крыма откажутся «с введением в эксплуатацию экспериментальной установки по опреснению».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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