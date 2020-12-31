Водный кризис
Развитие сюжета: Водохранилища Крыма: год «пересохших» надежд ● Симферополь и Ялту пообещали залить водой в ногоднюю ночь ● Только бурить: власти России не хотят тратиться на опреснение морской воды в Крыму ● Водохранилища Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках ● «Новая алхимия»: в Крыму хотят производить воду с помощью электротока
Аксенов сам не знает какое будет качество опресняемой воды в Крыму
фото © Новости Крыма
При этом гарантированный источник воды в Ялте и Симферополе может быть только с учетом опреснения.
Об этом в эфире передачи «Открытый разговор» на телеканале «Миллет» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— На самом деле будем опреснять воду. Гарантированный источник может быть только с учетом опреснения. Работы ведутся на Азовском море, мы согласовали с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным данную позицию, и приступили компании, которые уполномочены, к этой работе, — сказал Аксенов.
При этом, по словам главы Крыма, предварительные результаты «по качеству этой воды» будут только в начале нового года:
— В январе мы уже будем понимать и конкретные сроки, и насколько это возможно быстро сделать, и главное – определить, какого качества вода. Присутствуют ли в ней минеральные частицы, нужно ли будет ее очищать, — подытожил Аксенов.
Глава Крыма отметил, что гарантировано от подачи воды по графику в столице Крыма откажутся «с введением в эксплуатацию экспериментальной установки по опреснению».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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