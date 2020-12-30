Власть
За обман дольщиков в Ялте на семь лет посадили местного бизнесмена
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Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил индивидуального предпринимателя Виталия Дейнеку к семи годам лишения свободы за четыре случая мошенничества в отношении дольщиков и предпринимателей в Ялте.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Судом установлено, что Дейнека В. и двое ничего не подозревавших бизнесменов-застройщиков (Дубровицкий Д.Ю. и Дубровицкий Ю.Р.), договорившись о строительстве многоквартирного жилого дома, заключили с тридцатью потерпевшими предварительные договоры купли продажи помещений в будущем доме и получили от них денежные средства», – описывается в сообщении первый эпизод мошенничества.
Застройщиками выступали Дубровицкие, а юридическим оформлением строительства, в том числе и оформлением права собственности потерпевших на квартиры, занялся Дейнека. Когда дом в виде двух корпусов был фактически построен, Дейнека, обманув потерпевших, оформил на себя право собственности на два земельных участка и построенные на них корпуса и продал их третьему лицу, чем причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 78,3 млн рублей.
Во втором эпизоде Дейнека, злоупотребив доверием Юрия Дубровицкого, похитил у него 62 тысячи долларов, предназначавшиеся для покупки земельного участка, на котором трое предпринимателей должны были возвести очередной многоквартирный дом.
В третьем эпизоде потерпевшая К. доверилась Дейнеке и продала земельный участок Дубровицким в счет покупки квартиры в будущем многоквартирном доме, возведенном на этом же участке. «Дейнека, злоупотребив доверием К., ссылаясь на проблемы по оформлению документов, оформил земельный участок на себя», – отметили в пресс-службе суда.
В четвертом эпизоде Дмитрий Дубровицкий купил за свои деньги два земельных участка и доверил Дейнеке заняться разрешительными документами на них. Он убедил Дубровицкого переоформить участок на имя Дейнеки «для удобства», а после этого осуществил за собой регистрацию права собственности участков, причинив Дубровицкому ущерб на общую сумму 12,3 млн рублей.
Суд, приговаривая Дейнеку к семи годам лишения свободы, учел наличие у него малолетнего ребенка и пожилых родителей, положительную характеристику и факт совершения преступления впервые. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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