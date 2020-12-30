За два дня в Крыму нашли 12 разыскиваемых и двух без вести пропавших

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На территории республики за два дня задержали 12 человек, находящихся в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как отметили правоохранители, установлено также местонахождение одного из преступников, который был объявлен в розыск в республике Беларусь. Кроме того, сотрудники полиции нашли двух без вести пропавших.

Также в число прочих вошли те, кто причастен к преступлениям прошлых лет.

Ранее сообщалось, что на границе Крыма и Украины задержали мужчину, которого разыскивали крымские правоохранители по подозрению в изнасиловании. Выяснилось, что после совершения преступления в 2013 году он уехал на материковую Украину. В том же году он был задержан украинскими правоохранителями в Запорожской области за совершение аналогичного преступления.

Кроме того, отмечалось, что в Ялте невесту из-под венца увели судебные приставы. Девушка длительное время не платила алименты на содержание несовершеннолетних детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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