Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +8
море +10

Происшествия

За два дня в Крыму нашли 12 разыскиваемых и двух без вести пропавших

20:45 среда, 30 декабря 2020
За два дня в Крыму нашли 12 разыскиваемых и двух без вести пропавших

фото © Новости Крыма

На территории республики за два дня задержали 12 человек, находящихся в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как отметили правоохранители, установлено также местонахождение одного из преступников, который был объявлен в розыск в республике Беларусь. Кроме того, сотрудники полиции нашли двух без вести пропавших.

Также в число прочих вошли те, кто причастен к преступлениям прошлых лет.

Ранее сообщалось, что на границе Крыма и Украины задержали мужчину, которого разыскивали крымские правоохранители по подозрению в изнасиловании. Выяснилось, что после совершения преступления в 2013 году он уехал на материковую Украину. В том же году он был задержан украинскими правоохранителями в Запорожской области за совершение аналогичного преступления.

Кроме того, отмечалось, что в Ялте невесту из-под венца увели судебные приставы. Девушка длительное время не платила алименты на содержание несовершеннолетних детей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

За обман дольщиков в Ялте на семь лет посадили местного бизнесмена. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил индивидуального предпринимателя Виталия Дейнеку к семи годам лишения свободы за четыре случая мошенничества в отношении дольщиков и предпринимателей в Ялте.

В Крыму появились перекупщики лекарств. В Крыму зафиксированы случаи массового выкупа лекарств для создания искусственного дефицита и перепродажи на черном рынке.

В Крыму изъяли почти 90 тысяч пачек контрафактных сигарет. Сотрудники МВД по Республике Крым подвели итоги оперативно-профилактической операции «Алкоголь и табак», длившейся десять дней.

«Я самый крутой человек в Крыму»: Федоряна оставили под арестом в Херсоне до февраля. Во вторник, 29 декабря, Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей подозреваемому в госизмене бывшему заместителю начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николаю Федоряну.

Коронавирус в Крыму
Крымчане обвинили москвичей в экспорте коронавируса

Крымчане обвинили москвичей в экспорте коронавируса

По мнению местных жителей, заразу на полуостров привезли из столицы.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
В Крыму определили места для запуска фейерверков в новогодние праздники

В Крыму определили места для запуска фейерверков в новогодние праздники

В Крыму определили 15 площадок для запуска фейерверков на полуострове в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Происшествия
В Ялте обвалился карниз дома, известного по съемкам «Новых приключений неуловимых»

В Ялте обвалился карниз дома, известного по съемкам «Новых приключений неуловимых»

Один из карнизов обрушился в доме на улице Игнатенко в центре Ялты.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации