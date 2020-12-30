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Происшествия

Водитель на Ялтинской трассе врезался в столб и погиб

12:47 среда, 30 декабря 2020

На Ялтинской трассе водитель на автомобиле «Лада Приора» врезался в бетонный столб.

На место выезжали спасатели, передает пресс-служба МЧС РК.

Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, ДТП произошло ранним утром в среду.

Специалистам пришлось вырезать водителя из покореженного авто.

«К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели провели работы по деблокации погибшего с помощью гидравлического оборудования. Также сотрудники чрезвычайного ведомства провели весь необходимый комплекс мер по пожарной безопасности на месте ДТП и оказали содействие сотрудникам ГИБДД», - отметили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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