Происшествия
Водитель на Ялтинской трассе врезался в столб и погиб
На Ялтинской трассе водитель на автомобиле «Лада Приора» врезался в бетонный столб.
На место выезжали спасатели, передает пресс-служба МЧС РК.
Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, ДТП произошло ранним утром в среду.
Специалистам пришлось вырезать водителя из покореженного авто.
«К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели провели работы по деблокации погибшего с помощью гидравлического оборудования. Также сотрудники чрезвычайного ведомства провели весь необходимый комплекс мер по пожарной безопасности на месте ДТП и оказали содействие сотрудникам ГИБДД», - отметили в МЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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