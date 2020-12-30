Водитель на Ялтинской трассе врезался в столб и погиб

На Ялтинской трассе водитель на автомобиле «Лада Приора» врезался в бетонный столб.

На место выезжали спасатели, передает пресс-служба МЧС РК.

Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, ДТП произошло ранним утром в среду.

Специалистам пришлось вырезать водителя из покореженного авто.

«К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели провели работы по деблокации погибшего с помощью гидравлического оборудования. Также сотрудники чрезвычайного ведомства провели весь необходимый комплекс мер по пожарной безопасности на месте ДТП и оказали содействие сотрудникам ГИБДД», - отметили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму умер основатель винодельческой компании «Сатера». Основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов умер на 47-м году жизни.

В Крыму автомобилист насмерть сбил пенсионера и скрылся. В Ленинском районе неизвестный водитель насмерть сбил пожилого мужчину и скрылся с места аварии, сообщает УГИБДД МВД по РК.

В Крыму зарегистрировали два случая бешенства. На территории Урочища Насыр Калиновского сельского поселения, а также в двух километрах от села Азовское Ленинского района Крыма зарегистрировали случаи бешенства лис.

Рядом с ковидным госпиталем в Ялте загорелось здание. Заброшенное здание загорелось на территории Центрального военного санатория «Ялтинский» министерства обороны РФ.