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Власть

Власти Украины построят защиту от поражения стрелковым оружием КПВВ на въезде в Крым

07:11 среда, 30 декабря 2020
Власти Украины построят защиту от поражения стрелковым оружием КПВВ на въезде в Крым

фото © Крым.реалии

Украинское предприятие «Реинтеграция и восстановление» определено ответственным за обустройство, содержание и обслуживание КПВВ и прилегающие к ним территории рядом с Крымом.

Предприятие должно обустроить КПВВ по единому стандарту, который включает установку конструкций с защитой от поражения стрелковым оружием.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 декабря, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как уточнили в ведомстве, постановление предусматривает «приведение к единому стандарту и требованиям всех КПВВ на линии соприкосновения и на админгранице с Крымом, а также дооборудование их режимных и сервисных зон».

«С самого начала создания КПВВ каждый пункт жил своей жизнью, ведь каждый пункт принадлежал к сфере управления различных структур. Из-за этого возникли трудности с их техническим обустройством, созданием условий для людей, пересекающих линию соприкосновения в Донецкой и Луганской и админгранице с Крымом. Нет единого стандарта и элементарных условий для обеспечения простых человеческих потребностей», – отметил глава министерства Алексей Резников.

В сообщении ведомства указывается, что режимную и сервисную зону КПВВ должны обустроить временными модульными сооружениями на основе сборно-разборных конструкций с соответствующей защитой от поражения стрелковым оружием.

Определено также, что прилегающая к КПВВ территория – это территория за пределами режимной и сервисной зон в радиусе не более 50 метров от них, или к проезжей части дороги, если расстояние до нее менее 50 метров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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