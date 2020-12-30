В Ялте обвалился карниз дома, известного по съемкам «Новых приключений неуловимых»

фото © Кадр из кинофильма «Новые приключения неуловимых» / Мосфильм

Один из карнизов обрушился в доме на улице Игнатенко в центре Ялты.

Об этом написали пользователи в социальных сетях.

«Вчера в 19.45 обрушился карниз на улице Игнатенко, над гастрономом. Обрушился на тротуар, где в тот момент было много людей, туристов, молодежи», – сообщил участник одной из ялтинских групп.

Он также уточнил, что рухнул карниз буквально за спинами людей: «Никто не пострадал, все успели отскочить».

При этом ялтинцы обратили внимание, что речь идет именно о том доме, который часто оказывался в кадре во время съемок культового советского фильма «Новые приключения неуловимых». «Именно на этот карниз перепрыгивал от стены дома напротив, стоя на верхней ступеньке приставной лестницы, «неуловимый мститель» Валерка после кражи карты укрепрайона из кабинета полковника Кудасова», – обратили внимание пользователи соцсетей, рассмотрев выложенную фотографию.

Пользователи также отметили, что заметную роль сыграл этот дом и, в частности, гастроном, в нескольких других эпизодах. Именно там взорвалась в ходе лабораторных испытаний бомба, замаскированная под бильярдный шар, а кроме того, его витрину насквозь пробивал автомобиль с «мстителями», уходящими от погони.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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