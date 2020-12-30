Происшествия
В Шереметьеве экстренно сел самолет из Симферополя
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В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus-321.
По предварительным данным, у лайнера, следовавшего из Симферополя, треснуло лобовое стекло в кабине пилотов. Уточняется, что рейс выполняло воздушное судно Airbus А321.
По словам собеседника агентства, приземление самолета прошла в штатном режиме.
Обстоятельства инцидента выясняются.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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