В Шереметьеве экстренно сел самолет из Симферополя

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В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus-321.

По предварительным данным, у лайнера, следовавшего из Симферополя, треснуло лобовое стекло в кабине пилотов. Уточняется, что рейс выполняло воздушное судно Airbus А321.

По словам собеседника агентства, приземление самолета прошла в штатном режиме.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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