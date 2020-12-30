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Коронавирус в Крыму

В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших

В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших

фото © strana.ua

Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 87 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 6 678, из них 6 266 уже выздоровели.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом, общее количество летальных случаев составило 234.

В Крыму коронавирус подтвержден у 24 854 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 19 687 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 500 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный. Если один из членов семьи заболел и у него подозрение на COVID, то всем проживающим с ним родственникам должны дать больничный.

В Крыму от коронавируса умирают и молодые. За минувшую неделю в Крыму не удалось стабилизировать показатель смертности из-за коронавируса.

Уровень заболеваемости пневмониями в Ялте превысил прошлогодний показатель в 8 раз. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Ялте превысил аналогичный показатель прошлого года в восемь раз.

В Крыму выявлен 331 новый случай коронавируса. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 331 человека.

Коронавирус в Крыму
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Коронавирус в Крыму
В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный

В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный

Если один из членов семьи заболел и у него подозрение на COVID, то всем проживающим с ним родственникам должны дать больничный.

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