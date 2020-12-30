Происшествия
В Севастополе мотоциклист попал в эффектное ДТП
Авария произошла в новогодних декорациях площади Ушакова.
Столкновение автомобиля «Рено» с мотоциклистом, срикошетившим затем в «Ланос», случилось в Севастополе в новогодних декорациях площади Ушакова.
Видео ДТП опубликовали в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь» ВКонтакте.
Исход этого ДТП можно считать чудесным: скорая увезла мотоциклиста проверить на наличие серьезных травм, но, к счастью, все обошлось ушибами.
В тексте использованы материалы: Форпост
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