В Севастополе мотоциклист попал в эффектное ДТП

Авария произошла в новогодних декорациях площади Ушакова.

Столкновение автомобиля «Рено» с мотоциклистом, срикошетившим затем в «Ланос», случилось в Севастополе в новогодних декорациях площади Ушакова.

Видео ДТП опубликовали в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь» ВКонтакте.

Исход этого ДТП можно считать чудесным: скорая увезла мотоциклиста проверить на наличие серьезных травм, но, к счастью, все обошлось ушибами.

В тексте использованы материалы: Форпост

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