В Севастополе - 2,2 тысячи безработных

Количество безработных в Севастополе достигло 2,2 тысяч человек по состоянию на конец ноября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба управления статистики по Крыму и Севастополю, ссылаясь на центр занятости города.

«Численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете на конец ноября 2020 года составила 3,7 тыс. человек. Численность безработных составила 2,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,0% от численности рабочей силы», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в городе выросла заявленная работодателями потребность в работниках – на конец ноября 2020 она увеличилась на 8,3% по сравнению с ноябрем 2019 и составила 3,6 тыс. человек, из них по рабочим профессиям – 2652 человек.

До этого Крымстат сообщал о 2,8 тыс. безработных в Севастополе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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