Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +16
море +10

Бизнес

В Севастополе - 2,2 тысячи безработных

Количество безработных в Севастополе достигло 2,2 тысяч человек по состоянию на конец ноября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба управления статистики по Крыму и Севастополю, ссылаясь на центр занятости города.

«Численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете на конец ноября 2020 года составила 3,7 тыс. человек. Численность безработных составила 2,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,0% от численности рабочей силы», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в городе выросла заявленная работодателями потребность в работниках – на конец ноября 2020 она увеличилась на 8,3% по сравнению с ноябрем 2019 и составила 3,6 тыс. человек, из них по рабочим профессиям – 2652 человек.

До этого Крымстат сообщал о 2,8 тыс. безработных в Севастополе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Массандра» возобновила экспорт вина в Тайвань. Крымский винодельческий завод «Массандра» возобновил поставки своей продукции в Тайвань, на данный момент отправлено девять тысяч бутылок.

Власти Крыма верят, что собственник «Массандры» не продаст старинную коллекцию вин. Глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что новый собственник винзавода «Массандра» не сможет продать коллекционное вино предприятия, которое насчитывает 10 тысяч бутылок.

Константинов думает, что знает чего боятся владельцы заведений общепита в Крыму. Запрет проведения корпоративов нанес серьезный удар ресторанному бизнеcу Крыма и объектам общепита.

Химический завод в Крыму вырастил тонны фруктов на своей территории. Почти 2 тонны фруктов вырастили сотрудники филиала ООО «Титановые инвестиции» на территории химзавода в Армянске.

Происшествия
С плато Демерджи в Крыму сняли двух москвичей

С плато Демерджи в Крыму сняли двух москвичей

Крымским спасателям пришлось оказывать помощь двум туристам из Москвы, которые заблудились в горах под Алуштой, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Коронавирус в Крыму
Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму

Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму

Закрытие Крыма от туристов никак не повлияет на распространение заболеваемости новой коронавирусной инфекции в регионе, заявил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный

В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный

Если один из членов семьи заболел и у него подозрение на COVID, то всем проживающим с ним родственникам должны дать больничный.

Власть
Путин назвал мэра Ялты «заслуженным работником сельского хозяйства»

Путин назвал мэра Ялты «заслуженным работником сельского хозяйства»

Глава администрации Ялты стала заслуженным работником сельского хозяйства РФ.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации