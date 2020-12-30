Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Севастополе: оперативные данные ● Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений ● Назван срок начала испытаний российского лекарства от COVID-19 ● В Крыму нашли предприятия общепита, нарушающих предписания Роспотребнадзора
В Крыму выявлен 331 новый случай коронавируса
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Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 331 человека.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 29 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 278 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 24 854 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 19 687 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 492 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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