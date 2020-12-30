В Крыму выявлен 331 новый случай коронавируса

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Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 331 человека.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 29 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 278 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 24 854 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 19 687 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 492 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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