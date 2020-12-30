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Коронавирус в Крыму

В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный

10:41 среда, 30 декабря 2020
В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный

фото © Новости Крыма

Если один из членов семьи заболел и у него подозрение на COVID, то всем проживающим с ним родственникам должны дать больничный.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Если один из родственников заболел, то второму тоже в данном случае дают больничный. Это должно проходить без проблем, ни за кем не надо бегать, так как это решение руководства страны», - пояснил он на оперативном штабе по противодействию распространению инфекции.

По его словам, такой шаг связан с тем, что пока один член семьи болеет и проходит лечение, его родственники – потенциальные заболевшие – ходят на работу, ездят в общественном транспорте и могут заразить других.

«Вот это и есть наша с вами проблема. С первого звонка, как только у человека возникла необходимость обратиться, он должен быть уже под полным контролем», - подчеркнул глава и добавил, что всем заболевшим должна оказываться вся необходимая консультационная помощь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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