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Коронавирус в Крыму

В Крыму рассказали, как избежать постпраздничного всплеска заболеваемости

17:23 среда, 30 декабря 2020

От того, как крымчане отметят Новый год, будет зависеть дальнейшая ситуация по заболеваемости коронавирусом.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции заявила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

— Важно соблюдение всех тех режимных моментов – это противоэпидемические режимы на предприятиях и в организациях, запрет на проведение всех массовых мероприятий, корпоративов и другого типа таких же мероприятий, — считает Пеньковская.

Также специалист отметила как обязательное условие «соблюдение социальной дистанции и масочного режима».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество умерших с COVID-19 в Крыму достигло 500. В Крыму каждый день умирает от коронавируса по восемь человек.

В Севастополе все стабильно: 87 заразившихся и шесть умерших. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 87 человек.

Аксенов думает, что туристы не влияют на массовые заражения в Крыму. Закрытие Крыма от туристов никак не повлияет на распространение заболеваемости новой коронавирусной инфекции в регионе, заявил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму родственники заразившихся коронавирусом будут получать больничный. Если один из членов семьи заболел и у него подозрение на COVID, то всем проживающим с ним родственникам должны дать больничный.

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