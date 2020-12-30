В Крыму появились перекупщики лекарств

В Крыму зафиксированы случаи массового выкупа лекарств для создания искусственного дефицита и перепродажи на черном рынке.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РК заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Где-то видим целевые попытки выкупа лекарств, соответственно, для создания искусственного дефицита и продажи на черном рынке, — сказал Аксенов.

В качестве примера глава Крыма отметил случаи продажи дексаметазона «в отдельных группах по цене 1250 рублей».

Напомним, в Крыму сменился номер «горячей линии» по льготным лекарствам.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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