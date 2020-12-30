Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Уровень заболеваемости пневмониями в Ялте превысил прошлогодний показатель в 8 раз ● В Крыму выявлен 331 новый случай коронавируса ● COVID-19 в Севастополе: оперативные данные ● Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений
В Крыму появились перекупщики лекарств
В Крыму зафиксированы случаи массового выкупа лекарств для создания искусственного дефицита и перепродажи на черном рынке.
Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РК заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Где-то видим целевые попытки выкупа лекарств, соответственно, для создания искусственного дефицита и продажи на черном рынке, — сказал Аксенов.
В качестве примера глава Крыма отметил случаи продажи дексаметазона «в отдельных группах по цене 1250 рублей».
Напомним, в Крыму сменился номер «горячей линии» по льготным лекарствам.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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